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Перспектива. Виды перспективы: где и как их применять.

23.04.2019 23:29
>>ВИДЕОКУРС "КОМПОЗИЦИЯ"от Екатерины Крюковой<<

  Что такое перспектива я уже кратко сформулировала в словаре терминов, разумеется при помощи словарей и энциклопедий по искусству: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/perspektiva . Безусловно, законы зрительского восприятия человека базируются на традиционной прямой перспективе, т. е. на принципах и законах линейного распределения форм и направляющих в соответствии с точкой схода на линии горизонта.

Но классическая линейная перспектива не всегда уместна, а иногда и мешает художнику изобразить свои идеи на плоскости листа или холста. И тогда ему на помощь приходят другие, самые разнообразные и необычные принципы перспективного построения.  Владение художника основами перспективы, умение по мере надобности тактично применять обратную, воздушную или перцептивную перспективу говорит о его мастерстве и креативности, об умении подобрать нужный пластический язык в каждом конкретном случае для выражения собственной идеи.
  Многие ученики художественных школ, едва поняв, что такое линейная перспектива, берутся критиковать работы коллег, относя всё, что не соответствует правилам линейной перспективы к ошибкам в рисовании. Это в корне не верно. Владение не только академической грамотой, но и интеллектуально-творческое развитие художника в других теориях и методах искусства говорит о его философии, авторской концепции и осознанности всего создаваемого. Поэтому легко и непринуждённо осветим виды перспективы, встречаемые в искусстве и творчестве.

Прямая линейная перспектива. Художник: Екатерина Крюкова
>>ВИДЕОКУРС "КОМПОЗИЦИЯ"от Екатерины Крюковой<<

1) Прямая линейная перспектива.
Эта та традиционная перспектива, к которой мы привыкли, именно так видит окружающую реальность человеческий глаз. Поэтому основы линейной перспективы используют не только художники-реалисты, но и иллюстраторы, рисующие в традиционной манере, архитекторы и дизайнеры при разработке визуализаций интерьеров и экстерьеров.
Линейная перспектива - это раздел начертательной геометрии, на самом примитивном уровне её объясняют на школьных уроках - окружающий мир перспектива.
  Подобное построение объектов и предметов в пространстве характеризуется чётко обозначенной линией горизонта (на уровне глаз зрителя) и расположением на ней точек схода параллельных друг другу направляющих. Это если совсем примитивно объяснять, что такое линейная перспектива. Долго на ней останавливаться не буду, тем более, что в нашем словаре художественных терминов есть точное ёмкое и подробное определение: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/linejnaja-perspektiva .

Тональная перспектива. Художник: Екатерина Крюкова
>>ВИДЕОКУРС "КОМПОЗИЦИЯ"от Екатерины Крюковой<<

2) Тональная перспектива.
   Характеризуется изменением тона (светлоты) объектов по мере удаления от первого плана в глубину картины - высветление или затемнение оттенков и тонов. Наиболее хорошо тональная перспектива видна в академических и реалистических произведениях живописи и графики - это так называемая тональная живопись, где отношения по светлоте наиболее важны, чем по цветовому тону и насыщенности, а также гравюры и рисунки. В зависимости от авторской идеи, дальний план в картине может быть светлым или тёмным, соответственно, уходящие вдаль предметы и объекты художник высветляет или затемняет, приближая по тональному отношению к самым дальним участкам постепенно. Так в картине или графическом листе выявляется и варьируется глубина пространства.

Цветовая перспектива. Художник: Екатерина Крюкова

3) Цветовая перспектива.
   Выражается в живописи и цветной графике, преимущественно реалистической направленности, изменением насыщенности цвета от первого плана к дальнему. Для передачи глубины пространства в картине или для концентрации внимания зрителя на самом главном, художник замутняет (делает более блёклыми, серыми) все оттенки цвета, помимо основных персонажей и предметов, как правило расположенных на первом-втором планах.
   По мере удаления предметов или объектов от основной группы (центра композиции), спадает насыщенность элементов картины. Обычно, цветовая перспектива используется одновременно с тональной, что придаёт изображению особую глубину и реалистичность.
  Кроме того, в классической живописи оттенкам предметов и объектов, расположенных на 3, 4 и далее планах, художники сознательно придают более холодный характер (чем дальше расположен предмет, тем от холоднее - голубее, изумруднее, сиреневее). Это качество цветовой перспективы основано на принципе зрительского восприятия основных элементов более контрастными, тёплыми, насыщенными. Современными художниками этот принцип используется редко, а зря.

Воздушная перспектива.. Художник: Екатерина Крюкова

4) Воздушная перспектива.
   Определение воздушной перспективы я уже тоже формулировала в словаре терминов художника: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva . Если кратко, то воздушная перспектива применяется в академической и реалистической станковой и иногда в монументальной живописи, она помогает создать иллюзию глубины пространства, плановость в картине при помощи разной степени прописки объектов и предметов на разных пространственных планах. Передние объекты и предметы художник рисует чётко, подробно, контрастно, а по мере удаления снижает все эти показатели - части дальнего плана изображаются как бы размытыми, смазанными. Силуэт объектов по мере удаления от первого плана в глубину становится не чётким, менее детализованным, теряется объём и форма предметов по мере удаления и т. д..
  В некоторых источниках воздушную перспективу отождествляют с тональной, но это не совсем так, скорее воздушная перспектива - это синтез тональной и цветовой перспективы.
  Ещё один характерный приём воздушной перспективы - сфумато. Это списывание, размытие краёв предметов, при помощи чего появляется дополнительная объёмность выступающих на зрителя частей предметов и как бы растворение элементов картины в воздушном пространстве. Этот приём также основан на принципах зрительского восприятия и особенностях человеческого зрения.
  Воздушная перспектива применяется также в традиционно-реалистической иллюстрации, реже в декоративной живописи.

Обратная перспектива. Библия.

5) Обратная перспектива.

   Отличается зеркальным положением точки схода и точки зрения по соотношению с картинной плоскостью. В обратной перспективе нет традиционных сокращений форм и точек схода, а объекты выглядят так, будто рассматриваются с нескольких сторон одновременно. Такая перспектива характерна для иконописи, которая строится и изображается не в соответствии с видимыми характеристиками предметов и объектов, а основываясь на духовно-философском, иногда чувственном обосновании сюжетов. По одной из версий, изображение, построенное таким образом, показывает мир не глазами человека, а глазами Бога, его сотворившего, отсюда вывернутость картинной плоскости и зеркальное распределение точки зрения и точек схода относительно неё. По другой версии, предметы и объекты изображаются так, демонстрируя разнообразие восприятия их разными людьми и показывая тем самым многогранность бытия.
  Термин обратная перспектива ввёл Оскар Вульф в 1907 году, хотя принципы построения изображения при помощи обратной перспективы используются со времён средневековья.
  Также некоторые особенности обратной перспективы используются художниками Востока при создании философских пейзажей или портретов-символов (китайская перспектива).

Аксонометрия. Инженер: Сергей Пилипенко

6) Аксонометрия.
   Проекция, предельно точный рисунок предмета, трёхмерный чертёж. Это технический рисунок, применяемый в дизайне и черчении. Подобное изображение выстраивается по трём основным осям, задающим параметры ширины, высоты и глубины, строго по заданным размерам. Аксонометрия подразделяется на прямоугольную (прямые расположены под 90 градусов к аксонометрической проекции + диметрия и изометрия) и косоугольную, если направляющие расположены под другим углом к аксонометрической проекции (+ фронтальная диметрия).
  К изобразительному искусству аксонометрия никакого отношения не имеет и применяется только в конструировании, дизайне, машиностроении, строительстве.

Сферическая перспектива. Художник: Дик Термес

7) Сферическая перспектива.
   Это изображение, построенное по принципу “рыбий глаз”. При таком изображении, точка зрения находится как бы в центре шара, а все объекты и предметы, наблюдаемые зрителем, распределяются по поверхности этого шара (или сферы, отсюда и название). Подобное изображение выглядит как отражение в новогоднем ёлочном шаре: линия горизонта и основная вертикальная линия - прямые, а остальные направляющие - дугообразные. Причём, чем дальше от точки зрения расположена направляющая, тем сильнее она изогнута.
 Сферическая перспектива нередко встречается в живописи сюрреалистов и символистов, частично в традиционной живописи (изображения аллегорических сфер, хрустальных или металлических шаров, выпуклых зеркал) в современной иллюстрации и фотографии. Использование сферической перспективы в построении изображения добавляет картине космической масштабности.

Панорамная перспектива. Панорама "Бородинская битва"

8) Панорамная перспектива.
  Показывает все элементы изображения расположенными на как бы внутренней поверхности кольца, расположенного вокруг смотрящего (зрителя). Таким образом, при повороте головы вправо - влево и при развороте на 180 градусов, изображение продолжает развиваться в пространстве без визуального искажения.
  Панорамную перспективу используют для монументальной панорамной живописи и в кинематографе для усиления ощущения присутствия зрителя в центре событий.

Перцептивная перспектива.
Перцептивная перспектива.

9) Перцептивная перспектива.
  Это сочетание аксонометрии (предметы и объекты первого плана) и линейной перспективы (средний план) в одном произведении. Дело в том, что традиционная линейная перспектива в ситуации, например, показа большого широкого пространства или при раскрытии угла зрения в более широком диапазоне, не справляется с поставленной задачей. Чтобы избежать неудачного сокращения и искажения форм у краёв изображения, художники прибегают к сочетанию разных видов и подходов к перспективным сокращениям.
  Нередко линия горизонта тоже смещается по высоте в разных частях картины для усиления эффекта естественного для человеческого глаза восприятия реальности. Особенно это важно при изображении сложной архитектуры и многоуровневых пейзажей.

  https://carmelist.livejournal.com/307246.html

Плафонная перспектива.

10) Плафонная перспектива.
   Частично напоминает сферическую, но не нарушает устойчивости объектов, сохраняя предметную плоскость в неизменном виде.

Применяется для росписи сводов и потолков, усиливая ощущение пространства, распределяющегося от зрителя во вне.

11) Эллиптическая перспектива.
   Вид широкоугольного изображения раскрытия видимого пространства (позволяет раскрыть угол зрения в картинной плоскости до 179,999 градусов. При эллиптической перспективе точка зрения зафиксирована. Это позволяет поместить реального зрителя среди придуманных персонажей максимально точно и естественно.
Подобный вид перспективы применяется в игровой индустрии, в графической криптографии.

Искажённая перспектива (слом перспективы). Художник: Пётр Фролов

12) Искажённая перспектива (слом перспективы).
  Это умышленный отказ от перспективных сокращений, искажение их или сочетание множества разных видов перспективы внутри одной работы (3 и более). Обычно это делается для придания неестественности, иллюзорности изображаемым объектам и событиям, для подчёркнутой демонстративной условности изображения. Широко применим слом перспективы (зачастую полный отказ от глубины пространства и распределения условных фигур на плоском поле) в современной журнальной и рекламной иллюстрации (реже книжной).

   Итак, обилие самых разнообразных решений трактовки пространства в рисунке или картине даёт огромную свободу выбора художнику. Эта свобода, разумеется основывается на глубоком понимании, знании и практической работе над самыми разными видами перспективы и подчинении их общей идее произведения. Только детальное тщательное изучение и осознанный подход позволят вам управляться с картинной плоскостью по вашему желанию, тактично и умно, а значит, никто не сможет вас упрекнуть в ошибках в перспективе или непонимании основ перспективных сокращений, какие бы они ни были. Это касается не только традиционной живописи или графики, но и современных визуальных отраслей - кино, фотографии, дизайна, рекламы, иллюстрации, индустрии игр и другого. Словом, выбор за вами.

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