Перспектива. Виды перспективы: где и как их применять.

4) Воздушная перспектива.

Определение воздушной перспективы я уже тоже формулировала в словаре терминов художника: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva . Если кратко, то воздушная перспектива применяется в академической и реалистической станковой и иногда в монументальной живописи, она помогает создать иллюзию глубины пространства, плановость в картине при помощи разной степени прописки объектов и предметов на разных пространственных планах. Передние объекты и предметы художник рисует чётко, подробно, контрастно, а по мере удаления снижает все эти показатели - части дальнего плана изображаются как бы размытыми, смазанными. Силуэт объектов по мере удаления от первого плана в глубину становится не чётким, менее детализованным, теряется объём и форма предметов по мере удаления и т. д..

В некоторых источниках воздушную перспективу отождествляют с тональной, но это не совсем так, скорее воздушная перспектива - это синтез тональной и цветовой перспективы.

Ещё один характерный приём воздушной перспективы - сфумато. Это списывание, размытие краёв предметов, при помощи чего появляется дополнительная объёмность выступающих на зрителя частей предметов и как бы растворение элементов картины в воздушном пространстве. Этот приём также основан на принципах зрительского восприятия и особенностях человеческого зрения.

Воздушная перспектива применяется также в традиционно-реалистической иллюстрации, реже в декоративной живописи.