Перспектива. Виды перспективы: где и как их применять.

Что такое перспектива я уже кратко сформулировала в словаре терминов, разумеется при помощи словарей и энциклопедий по искусству: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/perspektiva . Безусловно, законы зрительского восприятия человека базируются на традиционной прямой перспективе, т. е. на принципах и законах линейного распределения форм и направляющих в соответствии с точкой схода на линии горизонта.
Но классическая линейная перспектива не всегда уместна, а иногда и мешает художнику изобразить свои идеи на плоскости листа или холста. И тогда ему на помощь приходят другие, самые разнообразные и необычные принципы перспективного построения. Владение художника основами перспективы, умение по мере надобности тактично применять обратную, воздушную или перцептивную перспективу говорит о его мастерстве и креативности, об умении подобрать нужный пластический язык в каждом конкретном случае для выражения собственной идеи.
Многие ученики художественных школ, едва поняв, что такое линейная перспектива, берутся критиковать работы коллег, относя всё, что не соответствует правилам линейной перспективы к ошибкам в рисовании. Это в корне не верно. Владение не только академической грамотой, но и интеллектуально-творческое развитие художника в других теориях и методах искусства говорит о его философии, авторской концепции и осознанности всего создаваемого. Поэтому легко и непринуждённо осветим виды перспективы, встречаемые в искусстве и творчестве.
1) Прямая линейная перспектива.
Эта та традиционная перспектива, к которой мы привыкли, именно так видит окружающую реальность человеческий глаз. Поэтому основы линейной перспективы используют не только художники-реалисты, но и иллюстраторы, рисующие в традиционной манере, архитекторы и дизайнеры при разработке визуализаций интерьеров и экстерьеров.
Линейная перспектива - это раздел начертательной геометрии, на самом примитивном уровне её объясняют на школьных уроках - окружающий мир перспектива.
Подобное построение объектов и предметов в пространстве характеризуется чётко обозначенной линией горизонта (на уровне глаз зрителя) и расположением на ней точек схода параллельных друг другу направляющих. Это если совсем примитивно объяснять, что такое линейная перспектива. Долго на ней останавливаться не буду, тем более, что в нашем словаре художественных терминов есть точное ёмкое и подробное определение: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/linejnaja-perspektiva .
2) Тональная перспектива.
Характеризуется изменением тона (светлоты) объектов по мере удаления от первого плана в глубину картины - высветление или затемнение оттенков и тонов. Наиболее хорошо тональная перспектива видна в академических и реалистических произведениях живописи и графики - это так называемая тональная живопись, где отношения по светлоте наиболее важны, чем по цветовому тону и насыщенности, а также гравюры и рисунки. В зависимости от авторской идеи, дальний план в картине может быть светлым или тёмным, соответственно, уходящие вдаль предметы и объекты художник высветляет или затемняет, приближая по тональному отношению к самым дальним участкам постепенно. Так в картине или графическом листе выявляется и варьируется глубина пространства.
3) Цветовая перспектива.
Выражается в живописи и цветной графике, преимущественно реалистической направленности, изменением насыщенности цвета от первого плана к дальнему. Для передачи глубины пространства в картине или для концентрации внимания зрителя на самом главном, художник замутняет (делает более блёклыми, серыми) все оттенки цвета, помимо основных персонажей и предметов, как правило расположенных на первом-втором планах.
По мере удаления предметов или объектов от основной группы (центра композиции), спадает насыщенность элементов картины. Обычно, цветовая перспектива используется одновременно с тональной, что придаёт изображению особую глубину и реалистичность.
Кроме того, в классической живописи оттенкам предметов и объектов, расположенных на 3, 4 и далее планах, художники сознательно придают более холодный характер (чем дальше расположен предмет, тем от холоднее - голубее, изумруднее, сиреневее). Это качество цветовой перспективы основано на принципе зрительского восприятия основных элементов более контрастными, тёплыми, насыщенными. Современными художниками этот принцип используется редко, а зря.
4) Воздушная перспектива.
Определение воздушной перспективы я уже тоже формулировала в словаре терминов художника: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva . Если кратко, то воздушная перспектива применяется в академической и реалистической станковой и иногда в монументальной живописи, она помогает создать иллюзию глубины пространства, плановость в картине при помощи разной степени прописки объектов и предметов на разных пространственных планах. Передние объекты и предметы художник рисует чётко, подробно, контрастно, а по мере удаления снижает все эти показатели - части дальнего плана изображаются как бы размытыми, смазанными. Силуэт объектов по мере удаления от первого плана в глубину становится не чётким, менее детализованным, теряется объём и форма предметов по мере удаления и т. д..
В некоторых источниках воздушную перспективу отождествляют с тональной, но это не совсем так, скорее воздушная перспектива - это синтез тональной и цветовой перспективы.
Ещё один характерный приём воздушной перспективы - сфумато. Это списывание, размытие краёв предметов, при помощи чего появляется дополнительная объёмность выступающих на зрителя частей предметов и как бы растворение элементов картины в воздушном пространстве. Этот приём также основан на принципах зрительского восприятия и особенностях человеческого зрения.
Воздушная перспектива применяется также в традиционно-реалистической иллюстрации, реже в декоративной живописи.
5) Обратная перспектива.
Отличается зеркальным положением точки схода и точки зрения по соотношению с картинной плоскостью. В обратной перспективе нет традиционных сокращений форм и точек схода, а объекты выглядят так, будто рассматриваются с нескольких сторон одновременно. Такая перспектива характерна для иконописи, которая строится и изображается не в соответствии с видимыми характеристиками предметов и объектов, а основываясь на духовно-философском, иногда чувственном обосновании сюжетов. По одной из версий, изображение, построенное таким образом, показывает мир не глазами человека, а глазами Бога, его сотворившего, отсюда вывернутость картинной плоскости и зеркальное распределение точки зрения и точек схода относительно неё. По другой версии, предметы и объекты изображаются так, демонстрируя разнообразие восприятия их разными людьми и показывая тем самым многогранность бытия.
Термин обратная перспектива ввёл Оскар Вульф в 1907 году, хотя принципы построения изображения при помощи обратной перспективы используются со времён средневековья.
Также некоторые особенности обратной перспективы используются художниками Востока при создании философских пейзажей или портретов-символов (китайская перспектива).
6) Аксонометрия.
Проекция, предельно точный рисунок предмета, трёхмерный чертёж. Это технический рисунок, применяемый в дизайне и черчении. Подобное изображение выстраивается по трём основным осям, задающим параметры ширины, высоты и глубины, строго по заданным размерам. Аксонометрия подразделяется на прямоугольную (прямые расположены под 90 градусов к аксонометрической проекции + диметрия и изометрия) и косоугольную, если направляющие расположены под другим углом к аксонометрической проекции (+ фронтальная диметрия).
К изобразительному искусству аксонометрия никакого отношения не имеет и применяется только в конструировании, дизайне, машиностроении, строительстве.
7) Сферическая перспектива.
Это изображение, построенное по принципу “рыбий глаз”. При таком изображении, точка зрения находится как бы в центре шара, а все объекты и предметы, наблюдаемые зрителем, распределяются по поверхности этого шара (или сферы, отсюда и название). Подобное изображение выглядит как отражение в новогоднем ёлочном шаре: линия горизонта и основная вертикальная линия - прямые, а остальные направляющие - дугообразные. Причём, чем дальше от точки зрения расположена направляющая, тем сильнее она изогнута.
Сферическая перспектива нередко встречается в живописи сюрреалистов и символистов, частично в традиционной живописи (изображения аллегорических сфер, хрустальных или металлических шаров, выпуклых зеркал) в современной иллюстрации и фотографии. Использование сферической перспективы в построении изображения добавляет картине космической масштабности.
8) Панорамная перспектива.
Показывает все элементы изображения расположенными на как бы внутренней поверхности кольца, расположенного вокруг смотрящего (зрителя). Таким образом, при повороте головы вправо - влево и при развороте на 180 градусов, изображение продолжает развиваться в пространстве без визуального искажения.
Панорамную перспективу используют для монументальной панорамной живописи и в кинематографе для усиления ощущения присутствия зрителя в центре событий.
9) Перцептивная перспектива.
Это сочетание аксонометрии (предметы и объекты первого плана) и линейной перспективы (средний план) в одном произведении. Дело в том, что традиционная линейная перспектива в ситуации, например, показа большого широкого пространства или при раскрытии угла зрения в более широком диапазоне, не справляется с поставленной задачей. Чтобы избежать неудачного сокращения и искажения форм у краёв изображения, художники прибегают к сочетанию разных видов и подходов к перспективным сокращениям.
Нередко линия горизонта тоже смещается по высоте в разных частях картины для усиления эффекта естественного для человеческого глаза восприятия реальности. Особенно это важно при изображении сложной архитектуры и многоуровневых пейзажей.
10) Плафонная перспектива.
Частично напоминает сферическую, но не нарушает устойчивости объектов, сохраняя предметную плоскость в неизменном виде.
Применяется для росписи сводов и потолков, усиливая ощущение пространства, распределяющегося от зрителя во вне.
11) Эллиптическая перспектива.
Вид широкоугольного изображения раскрытия видимого пространства (позволяет раскрыть угол зрения в картинной плоскости до 179,999 градусов. При эллиптической перспективе точка зрения зафиксирована. Это позволяет поместить реального зрителя среди придуманных персонажей максимально точно и естественно.
Подобный вид перспективы применяется в игровой индустрии, в графической криптографии.
12) Искажённая перспектива (слом перспективы).
Это умышленный отказ от перспективных сокращений, искажение их или сочетание множества разных видов перспективы внутри одной работы (3 и более). Обычно это делается для придания неестественности, иллюзорности изображаемым объектам и событиям, для подчёркнутой демонстративной условности изображения. Широко применим слом перспективы (зачастую полный отказ от глубины пространства и распределения условных фигур на плоском поле) в современной журнальной и рекламной иллюстрации (реже книжной).
Итак, обилие самых разнообразных решений трактовки пространства в рисунке или картине даёт огромную свободу выбора художнику. Эта свобода, разумеется основывается на глубоком понимании, знании и практической работе над самыми разными видами перспективы и подчинении их общей идее произведения. Только детальное тщательное изучение и осознанный подход позволят вам управляться с картинной плоскостью по вашему желанию, тактично и умно, а значит, никто не сможет вас упрекнуть в ошибках в перспективе или непонимании основ перспективных сокращений, какие бы они ни были. Это касается не только традиционной живописи или графики, но и современных визуальных отраслей - кино, фотографии, дизайна, рекламы, иллюстрации, индустрии игр и другого. Словом, выбор за вами.
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