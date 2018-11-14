ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

Правила линейной перспективы.



1). Чтобы изобразить глубину в рисунке, ближайший к зрителю предмет следует расположить так, чтобы он частично перекрывал собой дальний объект.



2). Ближайший к зрителю предмет рисуем крупнее того, что находится позади.



3). Основание ближайшего к зрителю предмета в рисунке располагается ниже основания дальнего объекта.



4). Горизонтальные направления (линии), параллельные линии горизонта и плоскости картины, в рисунке будут выглядеть прямыми горизонтальными направляющими (линиями).



5). Направляющие (линии), расположенные под углом к зрителю, к линии горизонта и плоскости картины следует рисовать в виде диагональных направляющих (линий).



6). Горизонтальные линии, изображённые как диагонали, будут короче, чем те же линии во фронтальном положении.