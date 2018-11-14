Линейная перспектива - это подвид перспективы, как науки, один из разделов начертательной геометрии.
В изобразительном искусстве кажущееся сближение уходящих вдаль параллельных линий и уменьшение предметов по мере их удаления - это основной закон перспективы. Метод объёмно-пространственного рисунка называется перспективным.
Законы и правила линейной перспективы, а также её подразделов: построение теней и отражений, фронтальная и угловая перспектива, перспектива многогранных и округлых форм и других, основаны на обосновании строения человеческого глаза и зрительского аппарата в целом. Одно из условий, влияющих на построение перспективных сокращений, в соответствии с этим, - определение размера поля зрения. Поэтому при рисовании предмета принято отходить от него на 1,5-2 размера его высоты для лучшего и более качественного его обозрения. Также на построение перспективных сокращений влияет бинокулярность (во избежание ошибок, художники закрывают один глаз, когда делают замеры или сравнивают направления основных линий).
Правила линейной перспективы.
1). Чтобы изобразить глубину в рисунке, ближайший к зрителю предмет следует расположить так, чтобы он частично перекрывал собой дальний объект.
2). Ближайший к зрителю предмет рисуем крупнее того, что находится позади.
3). Основание ближайшего к зрителю предмета в рисунке располагается ниже основания дальнего объекта.
4). Горизонтальные направления (линии), параллельные линии горизонта и плоскости картины, в рисунке будут выглядеть прямыми горизонтальными направляющими (линиями).
5). Направляющие (линии), расположенные под углом к зрителю, к линии горизонта и плоскости картины следует рисовать в виде диагональных направляющих (линий).
6). Горизонтальные линии, изображённые как диагонали, будут короче, чем те же линии во фронтальном положении.
7). Вертикальные направления не подчиняются перспективным сокращениям и всегда изображаются вертикально.
8). Плоскость, расположенная фронтально, не подчиняется перспективным сокращениям, а расположенная под углом, рисуется так: вертикали - вертикально; горизонтали - по диагонали, разворачиваясь и сокращаясь в глубину.
9). Плоскости, удалённые от линии горизонта на разные расстояния, рисуются по-разному: чем ближе к линии горизонта, тем более сокращённой (видимая площадь плоскости меньше), чем дальше от линии горизонта, тем менее сокращённой (видимая площадь плоскости больше). Находящаяся на линии горизонта плоскость будет выглядеть и изображаться горизонтальной линией.
10). Плоский круг, расположенный фронтально, рисуем в виде окружности, а расположенный под углом к зрителю - в виде эллипса.
В обучении рисованию линейная перспектива постигается в процессе освоения академического или реалистического рисунка и является обязательным этапом в профессиональном становлении художника, дизайнера, иллюстратора. Она связана с понятиями: предметная плоскость (поверхность, на которой стоят предметы), картинная плоскость (поверхность листа или холста). Художник понимает картинную плоскость как пространство, развивающееся в глубину. Линия горизонта и точка зрения художника, находящаяся на ней, задают положение предметной плоскости и всех элементов картины в картинной плоскости. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз художника и делит видимые объекты на верхнюю и нижнюю части, помогая распределять в картинной плоскости их положение и сокращения форм (перспективные сокращения).
Таким образом, перспектива - наука, помогающая изображать предметы и объекты так, как мы их видим, при помощи соответствующих законов и правил.
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