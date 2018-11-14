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ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.

ноября 14, 2018 21:42
Bill Martin http://guidetodrawing.com/linear-perspective/

   Линейная перспектива - это подвид перспективы, как науки, один из разделов начертательной геометрии.
В изобразительном искусстве кажущееся сближение уходящих вдаль параллельных линий и уменьшение предметов по мере их удаления - это основной закон перспективы. Метод объёмно-пространственного рисунка называется перспективным.

  Законы и правила линейной перспективы, а также её подразделов: построение теней и отражений, фронтальная и угловая перспектива, перспектива многогранных и округлых форм и других, основаны на обосновании строения человеческого глаза и зрительского аппарата в целом. Одно из условий, влияющих на построение перспективных сокращений, в соответствии с этим, - определение размера поля зрения. Поэтому при рисовании предмета принято отходить от него на 1,5-2 размера его высоты для лучшего и более качественного его обозрения. Также на построение перспективных сокращений влияет бинокулярность (во избежание ошибок, художники закрывают один глаз, когда делают замеры или сравнивают направления основных линий).

Teresa Bernard http://teresabernardart.com/using-linear-perspective-to-create-depth-in-your-paintings/

Правила линейной перспективы.


1). Чтобы изобразить глубину в рисунке, ближайший к зрителю предмет следует расположить так, чтобы он частично перекрывал собой дальний объект.
 

2). Ближайший к зрителю предмет рисуем крупнее того, что находится позади.
 

3). Основание ближайшего к зрителю предмета в рисунке располагается ниже основания дальнего объекта.
 

4). Горизонтальные направления (линии), параллельные линии горизонта и плоскости картины, в рисунке будут выглядеть прямыми горизонтальными направляющими (линиями).
 

5). Направляющие (линии), расположенные под углом к зрителю, к линии горизонта и плоскости картины следует рисовать в виде диагональных направляющих (линий).
 

6). Горизонтальные линии, изображённые как диагонали, будут короче, чем те же линии во фронтальном положении.

 

7). Вертикальные направления не подчиняются перспективным сокращениям и всегда изображаются вертикально.

 

8). Плоскость, расположенная фронтально, не подчиняется перспективным сокращениям, а расположенная под углом, рисуется так: вертикали - вертикально; горизонтали - по диагонали, разворачиваясь и сокращаясь в глубину.
 

9). Плоскости, удалённые от линии горизонта на разные расстояния, рисуются по-разному: чем ближе к линии горизонта, тем более сокращённой (видимая площадь плоскости меньше), чем дальше от линии горизонта, тем менее сокращённой (видимая площадь плоскости больше). Находящаяся на линии горизонта плоскость будет выглядеть и изображаться горизонтальной линией.
 

10). Плоский круг, расположенный фронтально, рисуем в виде окружности, а расположенный под углом к зрителю - в виде эллипса.

http://brebru.com/art/linear.html

В обучении рисованию линейная перспектива постигается в процессе освоения академического или реалистического рисунка и является обязательным этапом в профессиональном становлении художника, дизайнера, иллюстратора. Она связана с понятиями: предметная плоскость (поверхность, на которой стоят предметы), картинная плоскость (поверхность листа или холста). Художник понимает картинную плоскость как пространство, развивающееся в глубину. Линия горизонта и точка зрения художника, находящаяся на ней, задают положение предметной плоскости и всех элементов картины в картинной плоскости. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз художника и делит видимые объекты на верхнюю и нижнюю части, помогая распределять в картинной плоскости их положение и сокращения форм (перспективные сокращения).
  Таким образом, перспектива - наука, помогающая изображать предметы и объекты так, как мы их видим, при помощи соответствующих законов и правил.

Использовалась литература:

1. Р. Шиффер “Психология ощущений, глоссарий к книге”, 2004.

2. Б.И. Кононенко “Большой толковый словарь по культурологии”, 2003.

3. Большой энциклопедический словарь, 2000..

4. Новая философская энциклопедия: в 4 т., под ред. В.С. Стёпина. - М.: Мысль. 2001.

5. “Популярная художественная энциклопедия” под ред. В.М. Полевого. - М.: Советская энциклопедия, 1986.

6. “Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия” под ред. проф. А. П. Горкина. 2007.
7. Н.П. Костерин “Учебное рисование”. - М.: Просвещение, 1980.
8. Е. Аксёнова, Ю. Аксёнов “Перспектива”. -М., 1974.

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